كونتي : يجب مرافقة ليبيا على المسار الذي يقود إلى الديمقراطية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن عملية الاستقرار في ليبيا هي مسألة لا تهم إيطاليا وفرنسا فقط، مشددا على ضرورة احترام حقوق ليبيا التي لا ينبغي أن تستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى.

ونقلت وكالة اكي الإيطالية عن كونتي، قوله : إن ليبيا هي دولة يجب مرافقتها على المسار الذي يقود إلى الديمقراطية، مع توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة، كي تتمكن من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن حكومته ستنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الخريف القادم.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن المؤتمر الدولي الذي سيأتي تباعا لمؤتمر باريس الذي عقد في نهاية مايو الماضي، سيشهد حضور الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الدول المعنية بالأزمة الليبية.

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