استكمال تنفيذ مشروع مقر المعهد العالي ببلدية امساعد

اتفق عميد بلدية امساعد، صالح امعوض، مع مدير المعهد العالي للمهن الشاملة امساعد، مفتاح عبد الرواف مدير المعهد العالي للمهن الشاملة امساعد، وأعضاء اللجنة المشرفة على استكمال تنفيذ مشروع مقر المعهد العالي المكون من 6 قاعات دراسية ومكاتب إدارية ودورات مياه.

كما اتفقوا على إضافة عدد 3 قاعات دراسية ليكون العدد الإجمالي 9قاعات ومدرج بسعة 120 كرسيًا.

وختامًا، تمَّ توجيه الشكر للدكتور السنوسي من رئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروعات بلدية امساعد الذي أصدر تعليماته بسرعة إنجاز هذا الصرح العلمي المهم.

