أول أغسطس.. بدء مهرجان «البوانيس» للفروسية

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية وادي البوانيس، بأنّ البلدية تُواصل اللجان التحضيرية لمهرجان البوانيس للفروسية خلال فترة أعمال التجهيز للموقع الذي سيقام عليه المهرجان، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات العامة والخاصة وبإشراف وتنظيم جمعية العلا للأعمال الخيرية.

وقامت اللجنة بعمليات مسح وتسوية للأرضية وتركيب أعمدة الإنارة وتجهيز مواقع تسكين الفرسان والضيوف.

يُشار إلى أنَّ المهرجان سيضم قرابة 500 فارس على مستوى المنطقة الجنوبية، الذي سيقام في الفترة من 1 إلي 2 من شهر أغسطس القادم بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس.

