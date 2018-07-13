تعرف على الإرهابي “أبو ذر الليبي” الذي قتل في إدلب السورية

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن أحد العناصر الإرهابية التابعة لكتيبة ‎البتار والتابعة لتنظيم ‎حراس الدين – ليبي الجنسية – قتل في منطقة الشيخ بركة في محافظه إدلب شرقي سوريا في 5 يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن المدعو حسين عليان الفاخري والمكني أبوذر الليبي من مواليد 1978 ومن سكان مدينة أجدابيا سجين سابق إبان النظام السابق وعرف حينها واشتهر بـ”الصابر”

ولفت المصدر إلى أن الفاخري شارك في أحداث ثوره فبراير 2011 وسافر إلى سوريا خلال العام 2012، والتحق ” بجبهة النصرة ” لينشق بعدها وينضم منها إلى تنظيم “حراس الدين” .

يشار إلى أن تنظيم “حراس الدين” هو فرع منشق عن تنظيم جبهة النصرة سابقا فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام والذي يترأسه المدعو ” أبو همام الشامي ” والذي أعلن عن انشقاقه في فبراير 2018 .

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