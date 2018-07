المتوسط:

نظم الاتحاد النسائي الليبي، بالتعاون مع منتدى تمكين المرأة والشباب، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار “بحضورك كوني قدها”.

وتخللت فعاليات الورشة، التي أقيمت في مدينة طرابلس، تقديم المُشاركين أوراقاً بحثية سلطت الضوء نحو أهمية تمكين المرأة وتوعيتها بأهمية مُشاركتها بالانتخابات التي من المُنتظر أن تُجرى خلال الفترة القادمة.

وحرصت الورشة على تسليط الضوء نحو قضية تدني نسبة النساء والفتيات المُشاركات في الانتخابات من حيث الأسباب والمعوقات التي تحد من المشاركة الفعالة لها سواء كناخبة أو مترشحة.

ومن جهتها، قالت رئيسة الاتحاد الليبي طرابلس، ماجدة عبد اللطيف، إن هدف الورشة هو التركيز على عزوف المرأة عن ممارسة نشاطها الانتخابي ومدى تأثير ذلك على مستوى نجاح العملية الانتخابية.

The post «النسائي الليبي» ينظم ورشة عمل حول مشاركة المرأة في الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية