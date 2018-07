مهندسو منظمة الأمم المتحدة يبحثون إمكانية صيانة آبار ترهونة

المتوسط:

قام أعضاء من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببلدية ترهونة بزيارة تفقدية لمتابعة كافة الآبار المتوقفة داخل بلدية ترهونة.

وأضاف المجلس البلدي ترهونة، خلال منشورٍ له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ هذه الزيارة تأتي للوقوف عن قرب من كل هذه الآبار، وذلك برفقة مهندسين من منظمة الأمم المتحدة وذلك لبحث إمكانية صيانة هذه الآبار التي تغدي أكثر من 250 ألف نسمة داخل البلدية.

