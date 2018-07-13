اغتيال عميد بقاعدة معيتيقة الجوية

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر متطابقة أن مسؤول الملاحة الجوية بقاعدة معيتيقة في طرابلس اغتيل عقب خروجه من صلاة فجر يوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على العميد خيري الرتيمي، وهو أحد ضباط السلاح الجوي، بعد خروجه من صلاة الفجر من مسجد “بن نابي” في شارع الصريم في منطقة المنصورة.

يذكر أن إمام وخطيب المسجد سبق له أن أوقف من قبل قوة الردع وأطلق سراحه يوم 3 ديسمبر 2017 بعد ضغوط مارستها كتائب موالية للمفتي المعزول الصادق الغرياني على قوة الردع، حيث أفاد شهود أن إمام المسجد “عبد الرزاق مفتاح مشيرب” يظهر دائما أثناء خطبه عدائه الكبير وتحريضه الواضح ضد القوات المسلحة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية