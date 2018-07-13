تكريم معلمي الرعيل الأول في منطقة المهدية في سبها

سبها-العنوان

شهدت منطقة المهدية في سبها احتفالية لتكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات بالمنطقة في حضور عميد البلدية حامد الخيالي، ومدير مكتب التعليم النعاس الحافر، ومختار محلة المهدية على القائدي وعضوات الاتحاد النسائي بالجنوب والمكرمين وأعضاء تنسيقية المهدية التي نظمت وأشرفت على الحفل.

وقال رئيس تنسيقية المهدية للعمل المدني والأهلي سعيد أبوسنينة “إن الهدف من التكريم هو التذكير بما قام به هؤلاء المعلمون والمعلمات من عمل في وقت كان المعلم يعمل فيه وسط ظروف صعبة دون إمكانية، وتقديرًا لجهودهم التي بذلوها”.

من جهته قال فرج أدحيرج أحد المعلمين الذين جرى تكريمهم “إن هذا التكريم لا يقدر بمال ولا منصب ويعني الكثير.. بمجرد ذكر الإنسان والإشادة بدور المعلمين هذا يعني الكثير”.

وقال المعلم محمد الرويس من قدماء المعلمين في سبها والجنوب “أنا تخرجت ضمن أول دفعة في معهد معلمي سبها العام 1962، وهذا التكريم يعني لي الكثير ورفع المعنويات وإن تغير أسلوب التعليم قديمًا والآن، لكن أتمنى من جميع معلمي ليبيا العطاء والاجتهاد لأن التعليم أمانة تنتقل من جيل إلى جيل”.

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