الحوادث في ليبيا تواصل حصد الأوراح

أودت حوادث المرور في النطاق الإداري لطرابلس، بحياة 13 شخصا، خلال شهر يونيو الماضي، في مؤشر على تزايد ضحايا هذه الحوادث بالمقارنة مع الأشهر السابقة.

ووفق إحصائية لمديرية أمن طرابلس، فقد أسفرت حوادث يونيو أيضا عن إصابة نحو 20 شخصا بإصابات خطيرة، فيما قُدّرت الخسائر بـ177 الف دينار ليبي.

وأشارت المديرية إلى أن الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث هي السرعة المفرطة، وعدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور واستعمال الهاتف النقال.

وسجلت طرابلس خلال شهر مايو الماضي وفاة 10 أشخاص وإصابة 33 بينهم، نتيجة 38 حادثا مختلفا.

وعادة ما تتصدر ليبيا القائمة الدولية لمعدلات الوفيات الناجمة عن حوادث، وسجلت آخر الإحصائيات وفاة 73.4 شخص عن كل 100 ألف نسمة.

وتُرجع الجهات ذات العلاقة هذا الكم الهائل من الحوادث والضحايا إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقانون المرور وتهالك الطرق وخاصة الخارجية منها، وعدم صلاحية الكثير من المركبات من الناحية الفنية أو انتهاء عمرها الافتراضي.

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