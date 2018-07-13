مسؤولة تدعو لسحب أدوية لارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني من ليبيا

طرابلس-العنوان

دعت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق ناهد المكي إلى ضرورة سحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق الليبي بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

وناشدت المكي المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت خطابا إلى مدراء المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ونقابة الصيادلة ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية توضح فيه وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan.

وأفادت المكي أن تحذيرات ورودت من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني، لأن المادة الفعالة valsartan تحتوي على شوائب قد تكون مسرطنة.

وأوضحت المكي أن المستحضرات، هي :

Diostar *Diostar-Plus 80*160/160/25*80/12.5 Newstar Tablets

من إنتاج الشركة الدولية للدواء

Senergy Plus tablet Co-Anginet

من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة الأدوية

Diotens tablet 80*160/160/25*80/12.5 mg tablet

من إنتاج الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

Valista 80,160,320 and Co-Valista,80/12.5, 160/12.5 and 320/25

من إنتاج شركة “أكتافيس

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