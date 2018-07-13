سيالة: مخاطر أمنية كثيرة تُهدد ليبيا

شارك وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل، الخميس.

ووفق المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق”، فقد قال سيالة بكلمة أمام الاجتماع، إن المخاطر الأمنية التي تهدد ليبيا كثيرة وذلك يتطلب دعما من التحالف لرفع حظر التسليح المفروض على ليبيا لمساعدتها في فرض سلطة الدولة على الأرض.

وأشار سيالة إلى الهجمات التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، وخطوط نقل مياه الشرب المغذية لمدينتي طرابلس وبنغازي، وهو إشارة من سيالة لخطر الإرهاب والجماعات المسلحة في ليبيا.

وأكد أن حكومة الوفاق ترغب من أعضاء الحلف دعم جهودها فى أعمار المدن المتضررة من الحرب ضد داعش، فحجم الدمار فى المدن المحررة يفوق قدرة الحكومة على إعادة أعمارها.

وأعرب سيالة عن أمل حكومة الوفاق الوطني بان يدعم التحالف الدولي ومنظمة حلف شمال الأطلسي جهودها فى توحيد المؤسسة العسكرية وخضوعها للسلطة المدنية.

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