إيطاليا تعلن مناقشة الأزمة الليبية دوليًا في الخريف المقبل

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، أمس الخميس، تنظيم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الخريف القادم، لمناقشة الأزمة الليبية.

وأضاف “كونتي”، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن المؤتمر الدولي الذي سيأتي تباعا لمؤتمر باريس الذي انعقد في نهاية مايو الماضي، سيشهد حضورا للولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وتابع: «بالإضافة إلى الفرقاء الليبيين، شارك في مؤتمر باريس الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر ودول الجوار الليبي».

