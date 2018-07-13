أطباء بلا حدود تدعو إلى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا

دعت منظمة أطباء بلا حدود، إلى عدم إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية إلى ليبيا، مطالبة بنقلهم إلى ميناء آمن يتماشى مع القانون الدولي والبحري، حسب قولها.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الحكومات الأوروبية تدرك تماما ما يتعرض له المهاجرون واللاجئون في ليبيا من عنف واستغلال، وتعمل على تدريب ودعم حرس السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت أطباء بلا حدود، إلى أن التخلي عن جميع مسؤوليات البحث والإنقاذ في المتوسط لصالح حرس السواحل الليبي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات، وفق ما ذكر نص البيان.

وتشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا، وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وقد سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.

وتسعى بعض الدول الأوروبية من بينها إيطاليا إلى إنشاء مخيمات للاجئين والمهاجرين في ليبيا، إلا أن الحكومة الإيطالية نفت ذلك.

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