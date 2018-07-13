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الميهوب : مجلس النواب أدرج قبل عامين جماعة الإخوان ومواليها على قوائم داعمي الإرهاب والتطرف

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن ما طرحته لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأمريكي، سبق للجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي أن تحدثت عنه، حيث أدرجت اللجنة عددا من الأسماء والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والمرتبطين بها، على قائمة الجهات الداعمة للإرهاب والتطرف، وذلك بناء على تقارير من المباحث العامة، وجهاز الاستخبارات في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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