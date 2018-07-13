تقرير: الناتو قصف ليبيا بـ”نفايات نووية”

قدّم علماء نوويون ليبيون، الخميس، تقريرا إلى حكومة الوفاق، يفيد بارتكاب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ذخيرة خطيرة خلال قصفه ليبيا في 2011.

وقال العلماء في تقريرهم الذي قدموه، الخميس، إن “الناتو” استخدم خلال القصف ذخيره مزودة بـ”اليورانيوم المستنفد”، وهي مادة متبقية من عملية التخصيب وتعتبر بمثابة نفايات نووية.

وأكد رئيس اللجنة الليبية للبيئة ولجنة الطاقة الذرية نوري الدروقي، لوكالة “سبوتنك” الروسية، إن اللجنة توصلت إلى أن “الناتو” استخدم اليورانيوم المستنفد، من خلال دراسة أجريت في أحد مقرات الجيش الليبي الذي قصفه الحلف.

وأضاف الدروقي أن اللجنة عثرت على نشاط إشعاعي زائد ببعض المناطق، وبمواصلة التدقيق تبين أنه ناتج عن استخدام الناتو لهذا النوع من الذخائر.

وبين الدروقي أن آثار اليورانيوم المستنفد تبين وجودها في طرابلس، وأن فرقا علمية ستتوجه إلى مدن أخرى استهدفها “الناتو” لأخذ عينات والتأكد من وجود نشاط إشعاعي أم لا.

ويسبب “اليورانيوم المستنفد” أمراضا خطيرة تصيب الجهاز التنفسي والكلى والجهاز البولي، بالإضافة إلى الكبد والعظام وجهاز المناعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية