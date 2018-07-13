افتتاح غرفة لتغيير الدم داخل عيادة الأطفال بمركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

افتتح في مركز بنغازي الطبي غرفة خاصة بتغيير الدم داخل عيادة الأطفال بالمركز حيث أفادت رئيس وحدة أمراض الدم بالمركز الدكتورة حلوم عبدالسلام الهاشمي أن إنشاء الوحدة جاء نتيجة لمعاناة المرضى الذين يتعرضون لإعطاء دم غير ضروري أو يعطى لهم الدم بطرق غير سليمة، بالإضافة إلى أن المستشفيات كان عليها حملا كبيرا خلال الفترات السابقة.

وقالت “نحن في المركز الطبي قررنا أن نعطي العلاج بطريقة سليمة مثل النظام الأوروبي في الخارج وأن نراقب المرضى بعد إعطاء الدم”.

وأضافت “أن هذه الفكرة نعمل عليها منذ أكثر من سنة بمساعدة قسم تقنية المعلومات والإدارة والإعلام وإدارة الصيانة وجميع الأطباء”، معتبرة أنها خطوة لتحسين العمل الوظيفي في مجال إعطاء الدم وعلاج المرضى بطرق سليمة.

وأكدت الهاشمي أن المركز افتتح غرفة خاصة بتغيير الدم، والتي من الممكن أن يجرى فيها تغيير دم المرضى الذين يعانون من تشوهات في القلب، والتي تتسبب في زيادة الدم.

وقالت “سوف نستقبل حالات الانيميا، بالإضافة إلى أننا نحاول أن يكون المكان مريحا للأطفال”.

وأضافت “قمنا بعرض قصص مسلية وألعاب وبعض المطويات التي تحمل قيمة فكرية لجعل المكان أكثر راحة للطفل”.

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