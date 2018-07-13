إيطاليا تعلن تنظم مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في الخريف القادم

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الخميس، أن حكومته ستنظم مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الخريف القادم، الذي يتزامن مع الربع الأخير من العام الحالي، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيأتي تباعا لمؤتمر باريس الذي انعقد في نهاية مايو الماضي، سيشهد حضورا للولايات المتحدة وكل الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي أقيم في 29 مايو المنصرم بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى الفرقاء الليبيين، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر ودول الجوار الليبي.

وعقد اجتماع باريس بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

وكان من بين أبرز المبادئ التي اتفق عليها المشاركين في اجتماع هي تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري والجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

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