ممثلة الهجرة تأمل اعتماد قرار دولي واضح بشأن الهجرة

أعربت ممثلة الأمم المتحدة، المعنية بالهجرة الدولية، لويز أربور، أمس، عن أملها في أن تتمكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من تبني قرار واضح بشأن الهجرة.

وتوقعت الممثلة الأممية أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، لاعتماده بشكل رسمي في ديسمبر المقبل في مراكش.

وقالت أربور، إن الهدف من اجتماع الجمعية العامة اليوم، هو التوافق حول أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء، بشأن قوانين الهجرة الدولية، داعية هذه الدول إلى تقبل مسألة الهجرة، كواقع عالمي فرضته الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حول العالم.

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