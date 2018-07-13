وزير إيطالي يدعو إلى تعزيز خفر السواحل الليبي ضد الهجرة

دعا وزير العمل والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لتمكينه من التصدي لظاهرة الهجرة، بحسب ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وقال دي مايو، في تصريح للصحفيين على هامش الجمعية السنوية لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي) في روما اليوم، “تخطئون إن كنتم تريدون الرد على تصورات الإيطاليين حول الهجرة بالأرقام، فليس هناك أي معنى لقول إن المهاجرين الذين يصلون أقل مما تتخيلون”.

وأشار دي مايو، إلى أن الهجرة ظاهرة خارجة عن السيطرة على ترابهم الوطني، مضيفا: “نحن نحاول فرز كل الخيارات التي اتخذت في الماضي، لكن ليكن واضحاً أن البيانات لا يمكنها حل مشكلة الهجرة التي تشتمل على ظاهرتين: الانطلاق والرسّو، وإدارتها ميدانيا”، على حد قوله.

ونوه وزير العمل والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، إلى قيامهم بتعزيز إمكانيات خفر السواحل الليبي، لسعيهم إلى وقف انطلاق المهاجرين، موضحا أن خفر السواحل الليبي هو أول من يجب أن يتدخل دائما وعليهم اتباع قراراته، وفق ما نشرت (آكي).

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد تعهد في نهاية الشهر الماضي، بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

وكشف مسودة مرسوم حكومي إيطالية، تمنح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي ووحدتين بحريتين تتبعان للشرطة المالية، لمكافحة مهربي البشر والتحكم في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف يورو خلال عامين، لصيانة وتدريب أفراد البحرية وخفر السواحل الليبي.

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