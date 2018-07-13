“وول ستريت” تكشف مباحثات لحفتر مع إماراتيين لبيع النفط خارج الشرعية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن مباحثات جرت بين قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومسؤولين إماراتيين لبيع النفط بصورة غير شرعية عبر شركات إماراتية، حسب قولها.

ووفقا لما ذكرت الصحيفة الأمريكية اليوم الجمعة، فإن الوثائق التي تحصلت عليها أكدت حصول مؤسسة النفط ببنغازي على 18 عقدا مع 18 شركة بعضها مقرها يوجد في الإمارات.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن خليفة حفتر تراجع عن خطته لبيع النفط بصورة غير شرعية بعد ضغوط دولية الأخيرة.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أذن الأربعاء الماضي، لقواته بالسماح لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بعد إغلاقها لأكثر من أسبوعين وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء.

وسلّم حفتر الموانئ النفطية في شرق البلاد إلى مؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس نتيجة لضغوطات دولية وأمريكية، وهذا ما أكدته شبكة “فوكس نيوز” الإعلامية الأمريكية التي قالت إن الرئيس دونالد ترامب يخضع خصومه وأصدقائه لإرادته، بعدما أجبر مصر والإمارات على أن يسلم الجنرال حفتر إدارة النفط لمؤسسة طرابلس.

وبعد أن أصدر خليفة حفتر أوامره لقواته في منطقة الهلال النفطي لتسليم الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس المعترف بها دوليا واستئناف التصدير، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد استلام هذه الموانئ صباح الأربعاء.

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