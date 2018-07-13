عبدالجليل يؤكد استعدادهم لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية التي سيخوضها 58 ألف طالب غدا

أكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، استعداداتهم النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية من الناحية الفنية واللوجستية والأمنية.

وأعلن عبدالجليل في مؤتمر صحفي، أن 58 ألف طالب سيجرون امتحانات الشهادة الثانوية وسيشرف عليهم 5786 ملاحظا، من بينهم لجان مراقبة ولجان خدمات متمثلة في 178 لجنة في جميع أنحاء مناطق ليبيا، إضافة إلى 52 تجمعا و30 لجنة مركزية.

وأشار عبدالجليل، إلى إنشاء لجنة تربوية متكونة من مفتش تربوي وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي ومعلم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن هذه اللجنة الأولى من نوعها في ليبيا، على حد قوله.

وأوضح عبدالجليل، أن هناك لجنة متابعة تتكون من مفتش تربوي وعضو من مكتب المتابعة وعضو مكتب الامتحانات التابع للبلدية تعمل على دقة المراقبة والمتابعة، إضافة إلى لجنة خدمات مهمتها تنظيم الفصول وأرقام الجلوس وتقديم الوجبات للطلاب وتلبية الاحتياجات الخاصة بالطلبة.

وتحدث وزير التعليم المفوض خلال المؤتمر الصحفي عن الاستعدادات اللوجستية التي تم من خلالها نشر جميع بيانات الطلبة عبر الموقع الإلكتروني، موضحا أنه يستطيع من خلالها الطالب الدخول للموقع ومعرفة مكانه الذي سيجري فيه الامتحان.

ونوه عثمان عبدالجليل، إلى تزويد طلبة الشهادة الثانوية بشرائح للهواتف النقالة لشركة المدار تحت اسم “باقة المستقبل” تتم من خلالها التواصل مع الطالب بشكل مباشر، وإرسال رسائل بشكل دوري، مؤكدا أنها سترسل نتائج الامتحانات إلى الطالب عبر هذه الشريحة.

من جانبه، أكد مدير مديرية أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي، أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تتابع كل الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم، وتتواصل معها بشكل مباشر للعمل على نجاح واستكمال امتحانات الطلبة، حسب قوله.

وقال السموعي في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم، إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها إلى جميع مديريات الأمن لتكون في نقاطها المحددة لتأمين كافة مراكز الامتحانات.

يشار إلى أن جميع المدن الليبية ستشهد غدا السبت بدء امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستنتهي في 26 يوليو الجاري، كما تعد من أهم مراحل الدراسة في مسيرة الطالب التي سينتقل من خلال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.

وستجرى امتحانات الشهادة الثانوية لطلبة بلديات طرابلس الكبرى للعام الدراسي الحالي في قاعات الجامعات والكليات والمعاهد العليا، منعا لوقوع أي خروقات أو حالات غش كما حدث ذلك في امتحانات السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر