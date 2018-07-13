إيطاليا تدعم المصالحة الليبية ماديا

تعهدت إيطاليا بتقديم 500 ألف يورو، كدعم لجهود المصالحة الوطنية التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، ولتعزيز دور الوساطة المحلية والمجتمع المدني والشباب والنساء بهذه الجهود.

جاء ذلك خلال اتفاثية وقعت، الخميس، بين سفير إيطاليا لدى ليبيا السيد جوزيبي بيروني، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجييف.

وقال بيروني إن مخاطبة المجتمعات شرط أساسي للتنمية السياسية والاستقرار في ليبيا، معتبرا أنه مفتاح لتمكين المجتمعات المحلية، من خلال هذا البرنامج.

ووفق بيان نشره موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإلكتروني، فإن حاجيف أكد أن عملية المصالحة ليست سهلة، ولكنها حيوية للسلام والاستقرار.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المساعدة من إيطاليا في تعزيز عمليات الوساطة والتأثير بشكل إيجابي على المصالحة المحلية في ليبيا.

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