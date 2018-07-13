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وزير العمل الإيطالي يطالب بتعزيز قدرات خفر السواحل الليبية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

طالب وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي، لويجي دي مايو، بتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي، لتمكينه من التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأضاف “دي مايو”، خلال كلمته بالاجتماع السنوي، لجمعية اتحاد الزراعيين الإيطاليين، اليوم الجمعة، أن بلاده تحاول فرز كل الخيارات الشائنة التي اتخذت في الماضي.

وتابع وزير العمل الإيطالي: “إدراكا منها أن البيانات لا يمكنها حل مشكلة الهجرة، وهو ما جعل حكومته تتوجه إلى تعزيز إمكانيات خفر السواحل الليبي”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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