58 ألف طالب يقدمون امتحانات الثانوية

يتوجه نحو 58.604 ألف طالب وطالبة من 55 منطقة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، السبت، إلى القاعات المخصصة لأداء امتحانات الثانوية العامة التي تستمر حتى 26 يوليو الحالي.

وقالت الوزارة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إن أكثر من 880 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان في الخارج.

وكان وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن 5786 ملاحظا سيشرفون على الامتحانات بينهم لجان مراقبة ولجان خدمات متمثلة في 178 لجنة في جميع أنحاء مناطق ليبيا.

وأكد عبدالجليل أنه سيكون هناك 52 تجمعا و30 لجنة مركزية، ولأول مرة أنشئت لجنة تربوية متكونة من مفتش تربوي وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي ومعلم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

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