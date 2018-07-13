أدوية تحتوي على شوائب مسرطنة بالأسواق

طالبت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، ناهد المكي، الجمعة، بسحب مستحضرات دوائية من الأسواق الليبية وردت بشأنها تحذيرات دولية.

وأكدت المكي، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في “فيسبوك”، أن طلب السحب يتعلق بـ5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية، وأن 22 دولة أوروبية سحبت هذه الأدوية.

وقالت المكي أن تحذيرات وردت من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني.

وأشارت إلى أن تلك التحذيرات جاءت نظرا لاحتواء هذه الأدوية على المادة الفعالة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة.

وجاء في تحذيرات المنظمات الرقابية الدولية بأن الشوائب نتجت عن تغيير في طريقة التصنيع من قبل الشركة الصينية ZhejingLtd Pharmaceuticals Huahai التي تزود بعض المصانع وشركات الأدوية على مستوى العالم.

وناشدت المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت المكي خطابا إلى مدراء المستشفيات العامة، والمراكز الطبية التخصصية، ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي، ونقابة الصيادلة، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية، توضح فيه وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan هي:

– Diostar *Diostar-Plus 80*160/160/25*80/12.5 Newstar Tablets

من إنتاج الشركة الدولية للدواء

– Senergy Plus tablet Co-Anginet

من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة الأدوية

– Diotens tablet 80*160/160/25*80/12.5 mg tablet

من إنتاج الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

– Valista 80,160,320 and Co-Valista,80/12.5, 160/12.5 and 320/25

من إنتاج شركة “أكتافيس”

– Sandoz –Valsartan

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