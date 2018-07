«شهداء براك الشاطئ» تناقش تقديم شكوى جديدة لمحكمة الجنايات الدولية

‏المتوسط:

عقدت اللجنة التأسيسية لجمعية شهداء قاعدة براك الجوية، اجتماعً مساء أمس الخميس، لمناقشة آليات تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص مجزرة براك الشاطئ.

وحضر الاجتماع، العميد محمد بن نايل آمر منطقة براك العسكرية وبعض الضباط، حيث تناول الحضور موضوع إعداد ومراجعة الملف الذي سيتم تقديمه لمحكمة الجنايات.

وبحثت اللجنة تشكيل مجلس استشاري للجمعية ليساعد اللجنة في تسيير أعمالها، وكذلك للتحضير لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل.

