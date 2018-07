وفد أممي يزور بنغازي لبحث آليات نزع الألغام ومخلفات الحروب

المتوسط:

أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المعنية بنزع الألغام ومكتب الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية، قيامها بزيارة ميدانية إلى مدينة بنغازي لبحث آليات نزع الألغام ومخلفات الحروب.

وعقد وفد دائرة الأمم المتحدة، اجتماعاً بعد الزيارة التفقدية، لبحث إجراءات نزع الألغام مع تنظيم مفوضية المجتمع المدني في ليبيا وبمشاركة المركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.

وكانت قد بدأت بلدية بنغازي وقوات الجيش الليبي حملة واسعة لإزالة الألغام ومخلفات الاشتباكات المسلحة من المناطق التي استعادتها قوات الجيش الوطني الليبي من الجماعات المتطرفة والإرهابية.

