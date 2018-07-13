الكتيبة من 153 تؤكد على جاهزيتها لسحق أي عدوان جديد على الموانئ النفطية

راس لانوف-العنوان

أكد آمر الكتيبة 153 مشاة المكلف العميد عبدالحميد بوجنات على مواصلة صمودهم في وجه كل القوى المعادية التي تحاول في كل مرة السيطرة عللا قوت الليبيين.

وأكد بوجنات، خلال زيارة تفقدية لصحيفة العنوان إلى منطقة خليج سرت، على جاهزية القوات المسلحة والقوى المساندة لها لسحق كل من تسول له نفسه محاولة السيطرة على المنطقة من جديد.

وخلال الزيارة اطلعت العنوان على سير العمليات العسكرية والتمركزات الموجودة على طول الصحراء والانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة بالمرتزقة التشادية.

كما التقت العنوان أيضا مع اللواء ناجي الشهيبي آمر الإدارة العامة للتسليح والذخيرة بالقوات المسلحة، الذي أعرب عن ثقته في انتصار القوات المسلحة على قوى الإرهاب في كامل التراب الليبي.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية