إيطاليا تتعهد بتقديم 500 ألف يورو لدعم المصالحة الوطنية

المتوسط _ محمد سيد

وقع سفير إيطليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هاجييف اتفاقاً تعهدت بموجبه إيطاليا بتقديم 500 ألف يورو لدعم المصالحة الوطنية بالبلاد.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر موقعه الرسمي، أن المشروع يهدف لتعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني والشباب والنساء من خلال أنشطة بناء القدرات.

وقال السفير الإيطالي إن التعامل مع مشاكل المجتمعات هو الطريق نحو العملية السياسية الشاملة للاستقرار.

