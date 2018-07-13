لقاء عمل حول تدني مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات

طرابلس-العنوان

نظم منتدى تمكين المرأة والشباب بالتعاون مع الاتحاد النسائي طرابلس لقاء عمل حول تدني مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار (بحضورك كوني قدها) بورقة عمل قدمتها الأستاذة غالية ساسي.

وتناولت الورقة تدني نسبة النساء والفتيات في المشاركة في الانتخابات، من حيث الأسباب والمعوقات التي تحد من المشاركة الفعالة لها سواء كناخبة أو مترشحة.

وقالت مدير البرامج بمنتدى تمكين المرأة والشباب السيدة جازيه عيسي “إن لقاء العمل هذا يأتي ضمن سلسلة من الحملات التوعوية للنساء والشباب للرفع من مستوى التوعية بأهمية العملية الانتخابية لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في البلاد”.

وقد عقد هذا اللقاء في مقر منتدى تمكين المرأة والشباب وبحضور مندوبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلس أصحاب الاعمال الليبيين فرع طرابلس، ولفيف من الحقوقيين والقانونيين، وعضوات الاتحاد النسائي طرابلس ورئيس الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة، وبعض منظمات مجتمع مدنى، إضافة إلى ممثلة عن شركائنا بمنظمة آزجر من أوباري.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية