استمرار غلق طريق المعبر من أهالي بنقردان حتى تتحقق مطالبهم

قرر أهالي بنقردان الاحتجاج السلمي للدفاع عن مطالبهم، وجاءت نظراً لتردي الوضع وتأزمه في المعبر الحدودي رأس جدير وغياب أدنى شروط المعاملة الإنسانية للمسافرين من الجانبين الليبي والتونسي.

كما أكد أهالي بنقردان على أنه أمام ما يمثله هذا المعبر من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة لهم في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية وتواصل تنصل الدولة التونسية من مسؤوليتها ووعودها التنموية لهذه الجهة المهمشة والمنكوبة.

وأضافوا، بعد أن ذقنا ذرعاً من الوعود الكاذبة والمعاملات السيئة من جانب السلطات التونسية والليبية على حد السواء وعلى هذا قررنا نحن معتصمي أهالي بنقردان الاحتجاج السلمي للدفاع عن مطالبنا المشروعة وأهمها متمثل في:

*توفير آليات حفظ كرامة المسافرين والتجار من الجانبين

*إلغاء ضريبة الثلاثين دينار

*عودة انسياب البضائع عبر معبر رأس جدير على غرار بقية المعابر الحدودية البرية الأخرى.

