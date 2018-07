مقتل الإرهابي «محمد الصول» على يد الجيش بمحور المغار

المتوسط:

أعلنت مصادر مطلعة، مقتل الإرهابي محمد عبد الحميد رشيد الصول على يد القوات المسلحة الوطنية بمحور المغار بمدينة درنة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الجمعة، أن الإرهابي “الصول” تنقل بين السعودية والسودان في التسعينات، وتزوج سودانية ولديه منها أطفال، ثم تم تسليمه إلى السلطات الليبية أواخر التسعينات وتم حجزه بسجن بو سليم.

وتابعت المصادر: “وخرج بعد انتفاضة فبراير 2011م وعاد لمقر إقامته بمنطقة عين ماره، ثم قام ببناء منزل في درنة امبخ القروض ” حي السلام ” بالمدخل الغربي للمدينة، وبعد انطلاق شرارة الكرامة بعين مارة أواخر عام 2014 م خرج بصحبة أسرته من عين مارة إلى مدينة درنة وألتحق بالجماعات الإرهابية”.

