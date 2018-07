المتوسط _ محمد سيد

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن محور المغار شهد عصر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة سيطرت خلالها القوات المسلحة الليبية على أجزاء كبيرة من حي المغار ليستمر الضغط على تلك العناصر الإرهابية.

وأضاف المصدر أنه نتيجة الضغط المتقدم من قبل القوات المسلحة في حي المغار عدد من العناصر الإرهابية وصلت إلى “السنتر” في شارع الفنار.

وأكد المصدر أن العديد من العناصر الإرهابية لاقت حتفها خلال المواجهات الأخيرة ومن أبرزهم سفيان أحمد الحصادي وسفيان بوزقيبه العكيش و عبدالكريم جبريل الورفلي وشقيقه محسن، لافتا إلى أن المدعو محسن هو من قام بدفن سمير بومريوحه بعد مقتله .

The post الجيش يسيطر على أجزاء كبيرة من حي المغار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية