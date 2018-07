انسحاب «اللواء السابع الكانيات» من بلدية القره بوللي

المتوسط:

أعلنت مصادر مطلعة، انسحاب اللواء السابع بما يسمى بــ”الكانيات” من بلدية القره بوللي، بعد سيطرة القوات على المواقع والبوابات التي تحت الحراسة.

وكان قد حمل عضو مجلس النواب على الصول، المجلس الرئاسي مسؤولية اعلان موقفه من المجموعات المسلحة الموجودة الان في مدينة القره بوللي، وكذلك تمكين قوة الدعم المركزي بالمدينة والكتيبة 143 لتأمين البوابات الواقعة في نطاقها.

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي والحكماء والاعيان في ترهونة طالبوا بالعمل على سحب أبناءهم من القره بوللي حقنا للدماء والمحافظة على حسن الجوار وحفاظا على الامن والاستقرار بين المدينتين.

ويشار إلى بلدية القره بوللي أعربت عن تفاجئها من دخول تشكيلات مسلحة قادمة من ترهونة إلى منطقة القره بوللي وتمركزت ببوابتي الكسارة وجسر القره بوللي حيث يتولى مكتب الدعم المركزي التابع للبلدية بالتمركز بها، كاشفةً على قيام قوات ترهونة بتفتيش المارة بالطريق العام والتجول داخل المدينة دون علم البلدية.

وأدانت البلدية دخول قوات ترهونة (اللواء السابع الكانيات) الى المنطقة، معتبرةً أن هذه الخطوة أخلت بالاتفاقات السابقة المبرمة بين منطقة القره بوللي وترهونة والتى آخرها ما تم برعاية المجلس البلدي وحكماء قصر الاخيار وحكماء وأعيان طرابلس الكبرى وبعض الجهات الاخرى والتي نصت على احترام الجيرة وعدم دخول أي قوة إلى حدود المنطقة الاخرى على أن يتولى مكتب الدعم المركزي أمر تأمين البوابتين المذكورتين أعلاه.

وأكدت بلدية القره بوللي على وجود حالة احتقان وعدم الرضا تسود بين كافة سكان المنطقة نتيجة الأحداث السابقة ، داعياً المجلس الرئاسي الى التدخل الفوري لايقاف التعدي حفظاً للامن وحماية للمواطنين والنسيج الاجتماعي بين المناطق.

