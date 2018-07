«صحة الوفاق» تعلن وجود مستحضرات دوائية مسرطنة بالأسواق

المتوسط:

أعلنت مديرة إدارة الصيدلة والمعدات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، ناهد المكي، وجود مستحضرات دوائية مسرطنة بالأسواق الليبية وردت بشأنها تحذيرات دولية.

وأكدت “المكي”، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أن طلب السحب يتعلق بـ5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية، وأن 22 دولة أوروبية سحبت هذه الأدوية.

وتابعت: “تحذيرات وردت من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني”.

وجاء في تحذيرات المنظمات الرقابية الدولية بأن الشوائب نتجت عن تغيير في طريقة التصنيع من قبل الشركة الصينية ZhejingLtd Pharmaceuticals Huahai التي تزود بعض المصانع وشركات الأدوية على مستوى العالم.

ووجهت المكي خطابا إلى مدراء المستشفيات العامة، والمراكز الطبية التخصصية، ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي، ونقابة الصيادلة، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية، توضح فيه وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan.

