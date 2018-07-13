سبها.. حملة أمنية لتأمين الطرق

بدأت الغرفة الأمنية المشتركة بسبها في التجهيز لحملة لتأمين الطريق الرابط بين منطقة البوانيس ومنطقة الجفرة.

وأوضح آمر الغرفة عمر سوف الجين، أنّ هذه العلمية تهدف إلى القضاء على قُطّاع الطرق والمجرمين الذين ستهدف المارين بالطريق بين البوانيس والجفرة.

وطالب سوف الجين المواطنين وكافة الجهات الأمنية بالتعاون مع هذه الحملة حتى يتمَ تأمين المناطق المذكورة بالكامل والتوجه بعدها إلى مدينة سبها لتأمينها.

وتعاني مدينة سبها وعموم المناطق الجنوبية من الغياب الأمني وانتشار أعمال التهريب وقطع الطرق والسرقة.

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