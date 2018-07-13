أوقاف المؤقتة تتوعد من يتعرض للنواب والحكومة

في رسالة تعبر عن عدم احترام حرية الرأي، وجه رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة عبدالمولى غيث، إنذارا هو أقرب للتهديد لكل من يتعرض لمجس النواب والحكومة المؤقتة ووزاراتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ووصف رئيس الهيئة الحديث عن الجهات المذكورة عبر منصات التواصل بالتشهير، موجها اتهامه للأئمة والخطباء والمحفظين بأنهم يتعرضون لهيئة الأوقاف وأعضاء اللجنة العليا للإفتاء.

وأمر غيث باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وفي حال لم يتخذ أي إجراء ضد الناشر فإن المسؤلية تقع على مدير المكتب المعني به، ملوحا بإقالة كل المخالفين من المهام المكلفين بها.

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