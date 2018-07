بالأسماء.. «صحة الوفاق» تعلن موعد توزيع الأنسولين بصيدليات طرابلس

المتوسط:

قررت إدارة الخدمات الصحية طرابلس، التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، تشكيل لجنة مكونة من رئيس قسم القطاع الخاص طرابلس وأعضاء من مكتب التفتيش والمتابعة طرابلس لضمان وصول الأنسولين لمستحقيه بالطريقة الصحيحة وبالسعر المعتمد.

ووضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء في إطار التعاون المشترك القطاعين العام والخاص، حيث تم التنسيق بين إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وإدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة، وشركة ” الشذى لاستيراد الادوية”، “وكيل شركة نوفونوردكس لصناعة الانسولين”.

وأكدت إدارة الخدمات، أنه تم وضع آلية لتوزيع الأنسولين على الصيدليات الخاصة بمدينة طرابلس في إطار الحرص لمتابعة آلية الصرف داخل الصيدليات وبالسعر المعتمد من قبل الشركة الموردة.

وأوضحت أن الصيدليات التي تم اختيارها من قبل الشركة الموردة للأنسولين، ستستلم حسب التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في بلديات مدينة طرابلس يومي الأحد والاثنين القادم، وابتداء من يوم الثلاثاء.

وتبدأ الصيدليات المرفقة في الجدول عملية التوزيع وفق الآتي: لا يتم صرف الانسولين بدون بطاقة او كتيب العلاج الخاص بالمريض حتى يتسنى للصيدلاني صرف الجرعة الشهرية للمريض وليتم تدوينها لضمان حصول المرضى على العلاج بطريقة منظمة.

