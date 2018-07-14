بالفيديو: النقيب محمد بسيط يوجه رسالة إلى أهالي طرابلس من وسط العاصمة

وجه النقيب محمد ابسيط آمر الكتيبة 101 التابعة للجيش الليبي رسالة إلى أهالي طرابلس من وسط العاصمة الليبية التي أسماها بـ”طرابلس الكرامة”.

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر قد أرسل الإربعاء النقيب ابسيط بمهمة رسمية الى العاصمة طرابلس لم تكشف عن ماهيتها بعد.

يشار أن النقيب محمد بسيط يشغل منصب آمراً للكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في مدينة أجدابيا شرقي البلاد. وكان ضمن القوات التي شاركت في تحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية.

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كلمة النقيب "محمد السنوسي ابسيط" امر الكتيبة 101 مشاة في العاصمة طرابلس.#عمليات_الجيش_الوطني Posted by ‎عمليات الجيش الوطني‎ on Friday, July 13, 2018

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