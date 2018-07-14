بالفيديو: قصة مؤلمة عن طفلتين علقتا في محاور القتال في درنة

نشر ضابط صف لدى القيادة العامة للقوات المسلحة تابع للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، سامي المتريح، تقريراً مصوراً تحت عنوان “زهور ذابلة ونور متلاشي” يروي قصة طفلتين “نور وزهور” واللتان دخلتا المحاور القتال عن طريق الخطأ قبل أن يتم إخراجهما من قبل رجال “مكافحة الإرهاب ومعالجتهما من الإصابات وتسليمهما للهلال الأحمر.

وأشار المتريح إلى أن “هذا التقرير تم إعداده بشهر رمضان ابان دخولنا لمدينة درنة حاولنا عرضه ع الفضائيات دون جدوى”.

#درنةزهور ذابلة ونور متلاشيء#تقرير يحاكي قصة طفلتين "نور وزهور" اللتان دخلتا المحاور القتال عن طريق الخطأ قبل أن يتم إخراجها من قبل رجال "مكافحة الإرهاب ومعالجتها من الإصابات وتسليمها للهلال الاحمر حكاية قاسية تجسد واقع أليم كانت تعيشه مدينة #درنة قبل دخول الجيش.#شاهد التقرير مفصل لتعلم أين والد الطفلتين "نور وزهور واين كانا يبيتانكل الشكر لرجال لادارة العامة لمكافحة الإرهاب هذا التقرير تم إعداده بشهر رمضان ابان دخولنا لمدينة درنة حاولنا عرضه ع الفضائيات دون جدوىإعداد سامي المتريح Posted by Sami Mohmed Almtraih on Thursday, July 12, 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا