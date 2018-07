«بلحاج»: مسيحو أمريكا المتطرفين اتهموني بالإرهاب للنيل من المسلمين

المتوسط- عبدالله عسكر

قال عبدالحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن، الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، في تعليقه على توصية لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي، بإدارج اسمه ضمن قوائم الإرهاب: «إن هناك مجموعة متطرفة من المسيحيين الأمريكيين الموالين للرئيس دونالد ترامب تريد النيل مني ومن كل معتنقي الإسلام»، على حد قوله.

ونفى «بلحاج»، في تصريحات صحفية، كل الاتهامات الموجهة إليه في تقرير لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي، قائلا: «أرفض كل ما جاء به ذلك التقرير في هذه المناقشات التي تهدف إلى النيل من كل الثوار الشرفاء ومعتنقي الإسلام في العالم من قبل المتطرفين المسيحيين الأمريكيين في الإدارة الأمريكية»، على حد تعبيره.

ورفض الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة كل ما ورد في التقرير عن دولة قطر من تمويلها للجماعات المتطرفة، قائلا: «دولة قطر هي دولة محبة للسلام وللإسلام والمسلمين والمجاهدين من أجل قضايا شعوبهم وداعمة لليبيا وثوارها»، بحسب وصفه.

وأوصت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونجرس الأمريكي، في تقرير لها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب، كما ورد في ذلك التقرير، «أن قطر قدمت السلاح لبعض الإرهابيين في ليبيا؛ بهدف إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك خلال أحداث 2011».

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه خلال أحداث 2011 في ليبيا، «تلقى كوادر الإرهابي علي الصلابي بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية، وأسلحة صغيرة أخرى وتدريبا عسكريا من قطر».

وأضافت اللجنة أن قطر أمدت أيضا الإرهابي عبد الحكيم بلحاج بثلاث شحنات على الأقل ذهبت إلى الجبل الغربي، حيث كان يقود بلحاج فرقة من المقاتلين المتمردين على نظام الراحل معمر القذافي.

