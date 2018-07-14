“حكومة الوفاق” تعلن عجزها عن إعادة إعمار المدن المحررة من داعش

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إن حجم الدمار فى المدن الليبية المحررة من تنظيم داعش يفوق قدرة الحكومة على إعادة أعمارها.

وطالب سيالة الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل أمس الخميس، بدعم جهود حكومة الوفاق في إعادة أعمار المدن المحررة من التنظيم الإرهابي. وحذر سيالة في كلمته، من تسلل بعض الحركات الإرهابية من وسط أفريقيا إلى ليبيا من خلال الهجرة غير الشرعية، مرجحا أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين هذه الحركات الإرهابية وبعض حركات التمرد من دول الجوار الأفريقي.

كما طالب وزير الخارجية بتعاون أكثر فعالية مع التحالف الدولي لهزيمة داعش لدعم حكومة الوفاق الوطنى فى محاربتها للإرهاب، مجددا المطالبة برفع الحظر عن تسليح قوات الحرس الرئاسى و قوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وتدريبها وبناء قدراتها مما يساعد على فرض سلطة الدولة و المؤسسات الشرعية على الأرض، وفق تعبيره.

ودعا سيالة التحالف الدولى ومنظمة حلف شمال الأطلسي دعم حكومته في جهودها فى توحيد المؤسسة العسكرية وخضوعها للسلطة المدنية، موضحا أن توحيد المؤسسة سيكون خطوة هامة فى تطهير ليبيا من بقايا المجموعات الإرهاربية المنتشرة فى بعض المناطق بالبلاد و بداية للإستقرار الأمنى.

وأكد وزير خارجية الوفاق على الإيفاء بالاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015م وكذلك مخرجات مؤتمر باريس التى نطمح أن تقود إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وأن تكون نقطة مفصلية لإعادة الوئام و الاستقرار لليبيا.

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