هذه آخر التطورات العسكرية في مدينة درنة

قال مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” في درنة أنّ “العناصر الإرهابية لا تزال تتواجد وتتمركز في منطقتي المغار و المدينه والقديمة والمواجهات تدور رحاها الي مساء اليوموالوحدات العسكرية تتقدم في محور المغار من جهة زاويه بني عيسي”.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر عسكرية أنّ “القيادي في تنظيم داعش سالم القبائلي الشهير سالم بونقطة تم رصده في محور المغار بنسبة 70% وهذا يفند خبر مقتله الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر 2016 في مدينه سرت”.

وأضاف ذات المصدر أنّ “محور المغار أصبح تحت قيادة تنظيم داعش”

مضيفا أن “المسؤول العام لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عطية سعيد الشاعري الشهير بقيوة تمت تصفيتة ولم يقتل خلال المواجهات نتيجة خلافات دارت بين عناصر تنظيم داعش والمجلس حول (راية القتال) ”

وأكّد المصدر ذاته أنّ سيتم قريبا عرض اعترافات مهمة وخطيرة حول حقائق تتعلق بالملف الإرهابي في مدينه درنة من قبل قيادات وعناصر بارزة لدي المجموعات الإرهابية تم القبض عليها ومنها من سلمت نفسها”.

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