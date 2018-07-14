تقرير علمي يكشف استخدام “الناتو” لليورانيوم في ليبيا عام 2011

كشف تقرير مجموعة من الخبراء الليبيين، عن استخدام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ذخيرة مع يورانيوم منضب أثناء الغارات على ليبيا في 2011.

وبين أخصائي السياسات الإشعاعية والباحث في مركز البحوث النووية في ليبيا، نوري الدروقي، في تصريحات نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه تم إجراء دراسة في أحد مقرات الجيش الليبي الذي قصفه حلف الناتو، حيث وجدت أماكن فيها زيادة للنشاط الإشعاعي، وبعد إجراء قياسات دقيقة، تبين أن هذا النشاط الإشعاعي ناتج عن استخدام الناتو لصواريخ اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أنه بعد أخذ عينات من المعسكر الكبير الذي استهدف من قبل قوات الناتو في ليبيا، تم إثبات بالبحث العلمي وجود ما يسمى بالأماكن “الساخنة الإشعاعية” وتم عمل قياسات إشعاعية دقيقة، وتبينت أنها مادة اليورانيوم، من أثر الصواريخ التي تم استخدامها في قوات الناتو لضرب الأهداف العسكرية الليبية.

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