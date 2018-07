«أمن توكرة» تتفقد تمركزات عناصرها برأس الهلال النفطي

المتوسط- عبدالله عسكر

نظمت وحدة الإعلام بمديرية أمن توكرة زيارة تفقدية لما وصفته بـ«الجنود المدافعين عن قوت الليبيين» في مواقع تمركزاتهم الأمنية من زويتينة وصولاً إلى السدرة في منطقة راس الهلال النفطي في خطوة لرفع المعنويات.

وقالت المديرية، في بيان لها، «أن تلك الخطوة جاءت لرفع المعنويات بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققها القوات المسلحة الليبية والوحدات التابعة والمساندة لها من رجال وزارة الداخلية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى المتمركزة من زويتينة وصولاً إلى السدرة».

وأضافت «أن زيارة وحدة الإعلام بالمديرية جاءت للاطمئنان على أوضاع أبناء البحث الجنائي توكرة رفاق الشهيد العقيد محمد الآحمدي وأبطال اللـواء 153 توكرة المرابطين في خليج السدرة».

والتقت وحدة الإعلام بآمر اللواء 153 توكرة المكلف العميد عبدالحميد بوجنات البرغثي، والجنود المرابطين في المنطقة النفطية، واطلعت على سير العمليات العسكرية والتمركزات الموجودة على طول الصحراء والانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات التشادية والمرتزقة من العصابات المأجورة.

