غدا.. البرلمان المصري يناقش مذكرة حول وفاة نجل عمر المختار

المتوسط- عبدالله عسكر

أعد النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب المصري بمحافظة مطروح، مذكرة بشأن إرسال وفد برلمانى برئاسة الوكيل الأول للبرلمان العربى، لتقديم واجب العزاء فى وفاة نجل شيخ الشهداء فى ليبيا عمر المختار، مؤكدا تقديمه للمذكرة غدا السبت، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، لسرعة تقديم واجب العزاء للقبائل الليبية.

وتوفي محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء فى ليبيا عمر المختار عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحى الحدائق فى مدينة بنغازى شرق البلاد.

ومحمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء عمر المختار، وينحدر من قبيلة المنفة التى تقطن فى شرق البلاد، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية وظهرت عليه أعراض الشيخوخة بشكل واضح.

