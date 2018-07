وفد من التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية بـ«العزيزية والزهراء»

المتوسط- عبدالله عسكر

تفقد وفد رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية ببلديتي العزيزية والزهراء للاطمئنان على الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات وظروف ملائمتها للطلاب.

وضم الوفد وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات م. عادل جمعة، برفقة رئيس جامعة الجفارة ورئيس اللجنة المركزية بالمنطقة د. الفيتوري ضو، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس اللجنة الاستشارية للتعليم العالي بالوزارة د. عبدالمنعم أبولائحة.

أعرب الوكيل والوفد المرافق له في نهاية زيارتهم عن ارتياحهم الكبير للاستعدادات التي قامت بها اللجان المكلفة بهذا العمل وأثنوا على جهودهم الجبّارة في تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني على أكمل وجه.

