حرس السواحل بطرابلس ينقذ 104 مهاجرين مصريين وإرتيريين

المتوسط- عبدالله عسكر

تمكن الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ عدد 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطى، من بينهم 91 رجلا منهم مواطنون مصريون و13 امراة كلهن من أريتريا، كانوا على متن قارب مطاطى.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، إن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة الخمس، شمال شرق طرابلس

وأكد العميد أيوب قاسم أن المهاجرون غير الشرعيين يحملون جنسيات مختلفة منهم 4 مواطنين مصريين و74 رجلا من إرتيريا، و13 إمرأة، وواحد من غامبيا و4 من السودان مواطنين من المغرب وشخص من تونس، موضحا أنه تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش، مركز إيواء طريق السكة.

