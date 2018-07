«تعليم الوفاق» تتواصل مع الطلاب عبر الراديو ببرنامج جديد

المتوسط-عبدالله عسكر

دعت وزارة التعليم لتابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة مكتب التواصل والإعلام بالوزارة عبر الأثير 101.7 مباشرة ضمن برنامج «تغطية خاصة» لتلقي الاستفسارات والتساؤلات والاقتراحات حول العملية التعليمية، من الثانية عشر ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر طيلة فترة امتحانات الشهادة الثانوية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»: «إن مكتب التواصل والإعلام يعمل من خلال البث المباشر على طرح كل المواضيع المتعلقة بمتابعة سير الامتحانات وإجرء المقابلات الصوتية المباشرة، ومتابعة مدى تسيير وتوفيركافة الخدمات للطلبة الممتحنين.

وأوضحت الوزارة أن برنامج «تغطية خاصة» يعمل على إجراء الربط بين المسؤول وأولياء الأمور والطلبة، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى التواصل والتفاعل مع البرنامج مباشرة على رقم الهاتف: 0214627905، وإرسال الرسائل عبر فايبر للرسائل 09238748390.

