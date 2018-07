اليوم.. 225 طالبا ليبيا يؤدون الامتحانات ببريطانيا وأيرلندا

المتوسط- عبدالله عسكر

التقت، أمس الجمعة، اللجنة المركزية للامتحانات بدولتي بريطانيا وأيرلندا برؤوساء اللجان الأربع المخصصة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلاب الليبيين في كلتا الدولتين، وذلك للاطمئنان على تكامل كافة الترتيبات لإجراء الامتحانات، وجاهزية الخدمات، والاستعدادات اللوجستية للتواصل والتحديث الإلكتروني مع أولياء الأمور والتلاميذ والطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للطلاب الليبيين بدولتي بريطانيا وأيرلندا في أربع تجمعات إمتحانية، هي: «لندن، مانشستر، جلاسكو، ودبلن»..

ويشار إلى أنه سيمثل غدا السبت 14 يوليو 2018 ماعدده 225 طالبا وطالبة متقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وقامت اللجنة المركزية بمراجعة كافة الإجراءات والآليات الكفيلة بضمان حسن سير الامتحانات، والاطمئنان على جاهزيتها بالصورة المثلى.

